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Обстріл окупантами Бахмута: з-під завалів будинку дістали тіло дворічної дитини, відкрито справу

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Обстріл окупантами Бахмута: з-під завалів будинку дістали тіло дворічної дитини, відкрито справу

Прокуратура Донецької області

Зросла кількість жертв обстрілу окупантами багатоквартирного будинку в Бахмутм Донецької області. Так, з-під завалів рятувальники дістали тіла 35-річної жінки та дворічної дитини.

Правоохоронці проводять досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Про це повідомили в прокуратурі Донецької області.

За даними слідства, наразі загальна кількість загиблих становить п’ятеро осіб, ще четверо людей зазнали поранень.

Нагадаємо, 17 травня російські війська завдали авіаудару по Бахмуту. Один зі снарядів влучив у житловий будинок.

Спершу стало відомо про загибель двох чоловіків віком 43 та 44 років, а також – 75-річної жінки. Ще четверо людей, серед яких троє дітей віком дев’ять, 12 та 17 років, зазнали поранень різного ступеню тяжкості.

На місці тривають пошуково-рятувальні заходи.

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