Обстріл окупантами Бахмута: з-під завалів будинку дістали тіло дворічної дитини, відкрито справу

Зросла кількість жертв обстрілу окупантами багатоквартирного будинку в Бахмутм Донецької області. Так, з-під завалів рятувальники дістали тіла 35-річної жінки та дворічної дитини.

Правоохоронці проводять досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Про це повідомили в прокуратурі Донецької області.

За даними слідства, наразі загальна кількість загиблих становить п’ятеро осіб, ще четверо людей зазнали поранень.

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Нагадаємо, 17 травня російські війська завдали авіаудару по Бахмуту. Один зі снарядів влучив у житловий будинок.

Спершу стало відомо про загибель двох чоловіків віком 43 та 44 років, а також – 75-річної жінки. Ще четверо людей, серед яких троє дітей віком дев’ять, 12 та 17 років, зазнали поранень різного ступеню тяжкості.

На місці тривають пошуково-рятувальні заходи.

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