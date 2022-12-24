Обстріл окупантами Херсона: внаслідок атаки зросла кількість жертв та поранених

У Херсоні до восьми людей зросла кількість жертв внаслідок ранкової атаки по місту російськими загарбниками.

Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.

Також, за даними правоохоронців, ще 17 мирних мешканців отримали поранення. Декількох осіб госпіталізовано з тяжкими травмами.

Внаслідок обстрілу пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури, серед яких житлові будинки, адмінбудівлі та автотранспорт. Надзвичайники протягом 40 хвилин ліквідували пожежі.

Херсонська обласна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Атака по Херсону 24 грудня

У суботу вранці, 24 грудня, російська армія вчергове обстріляла Херсон – цього разу окупанти поцілили у центр міста, де у вихідний день було багато людей.

Президент України Володимир Зеленський назава атаку по Херсону "терором та вбивством заради залякування".

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