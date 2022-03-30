Обстріл окупантами продуктового складу і "відведення" військ РФ: що відбувається у столиці й на Київщині 30 березня

Обстріл окупантами продуктового складу і "відведення" військ РФ: що відбувається у столиці й на Київщині 30 березня

У Києві ситуація контрольована.

Війна в Україні триває вже 35 добу. Попри обіцянку росіян про відведення частини військ із Київської та Чернігівської областей, окупанти зберігають свою присутність в регіонах. А у Генштабі ЗСУ вважають, що так зване відведення є ротацією окремих підрозділів для того, щоб зосередитись на східному напрямку. Водночас у Києві та Київській області усю ніч тривала повітряна тривога, яку лише нещодавно скасували.

ТСН.ua розповідає про поточну ситуацію в Києві та Київській області.

Київська область

28 березня українським захисникам вдалося взяти під контроль Ірпінь Київської області. Та попри це, у місті ще тривають обстріли окупантів, там багато розтяжок, мін і нерозірваних снарядів. Тому влада закликає мешканців поки що не повертатися до Ірпеня.

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"Я дуже прошу вас – залишайтеся там, де ви є зараз. Щойно можна буде повертатися у наше рідне місто, я одразу ж вам повідомлю", - сказав мер Ірпеня Олександр Маркушин.

Тим часом, за даними Київської ОВА, минулої доби на Поліському напрямку окупанти активних наступальних дій не проводили. Росіяни здійснювали спроби вогневого ураження підрозділів ЗСУ у районах населених пунктів Романівка, Горенка, Личанка, Петрушки, Шпитьки, Мощун, Нова Буда, Майданівка, Любовичі, Забуяння, Наливайківка.

У напрямку на Бровари окупанти намагаються утримати раніше зайняті позиції та не допустити подальше просування військ ЗСУ.

Що із Чорнобильською АЕС

Москва заперечує факти транспортування та накопичення путінськими військами великої кількості боєприпасів в безпосередній близькості до об’єкту “Укриття” Чорнобильської АЕС. Діяльність російських окупаційних військ в будь-який момент може призвести до детонації боєприпасів, пошкодження “Укриття” та радіаційного зараження території, де мешкають сотні мільйонів європейців.

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Використання Чорнобильської зони для транспортування та накопичення боєприпасів, а також розміщення командних пунктів російських військ здійснюється свідомо, оскільки Збройні сили України не можуть вести на території зони відчуження бойові дії.

Ризик детонації російських боєприпасів є високим і без ведення бойових дій через нехтування окупантами заходами безпеки, а також масовим використанням старих та некондиційних боєприпасів.

Які напрямки є небезпечними:

Армійці РФ вже є ослабленими, дезорієнтованими, а значна їхня частина відрізана від логістичного забезпечення. Аби відновити боєздатність, Москва перегруповує війська та відводить частину підрозділів на територію Білорусі. Але досі через обстріли окупантів небезпечними напрямками на Київщині залишаються:

Житомирська траса

Буча – Гостомель

Немішаєве

Дмитрівська громада

Макарівська громада

північ Вишгородського району

Території деяких населених пунктів Баришівської, Калитянської, Великодимерської громад

Де відсутні обстріли:

Ситуація контрольована та спокійна у Білоцерківському, Бориспільському, Обухівському та Фастівському районах. Обстрілів не зафіксовано, але сили оборони перебувають у підвищеній готовності.

Ситуація по районах:

Ситуація напружена, але контрольована, в Бучанському районі

Макарівська та Ірпінська громади, село Шпітьки - під обстрілами

Бородянська громада - заблокована

Гостомельська громада - тривали бої

Дмитрівська та Гостомельська громади - переміщення ворога

Село Дмитрівка - міни

Немішаївська та Бучанська громади - ворог окопався

Багато зруйнованої інфраструктури.

У Броварському районі теж багато зруйнованої інфраструктури. Ситуація там наступна:

Баришівська, Калитянська та Великодимерська громади - незначна кількість ворожої техніки

Ракетний удар по території Калинівської громади - виникла пожежа на одному з підприємств.

Крім того, 29 березня Збройні сили РФ здійснили авіаудар по території Броварського району. Снаряд влучив у склади, де зберігалися продукти харчування, побутова хімія та інші товари загального вжитку.

Внаслідок авіаудару склади площею 20000 кв. м. загорілися. Прокурори Броварської окружної прокуратури розпочали розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).

Вишгородський район:

Околиці села Лютіж - мінометний обстріл

Демидівський міст - ракетний обстріл

Іванківська, Димерська та Поліська громади - гуманітарна катастрофа

Яка ситуація в Києві

Ніч проти 30 березня у Києві, за даними КМДА, минула відносно спокійно – під звуки сирен та канонади приміських боїв. У столиці працює інфраструктура: комунальники, транспортники, медики та рятувальники.

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Містянам надаються усі комунальні послуги. У столиці працює комунальний транспорт, продовольчі магазини, аптеки, банки, заправки, автосервіси, мініярмарки та столичні ринки.

Також від 30 березня для громадського транспорту відкривається Південний міст. Зокрема, через міст курсуватимуть автобуси №22 від вулиці Медової до вулиці Тростянецької та №91 від вулиці Анни Ахматової до станції метро "Голосіївська".

Для автомобільного сполучення лівого й правого берега Києва працюватимуть Північний та Дарницькі мости.

Також стало відомо, що Київський національний університет імені Тараса Шевченка відновлює навчальний процес. Навчання буде дистанційним і стартує від 4 квітня.

Утім слід пам'ятати про комендантську годину, яка відтепер триває щоночі від 21:00 до 06:00. Під час комендантської години без спецперепусток заборонено пересування містом. Виходити можна тільки, щоб дійти до найближчого укриття. Цивільні особи, які перебуватимуть на вулиці в період комендантської години без спецперепустки, вважатимуться членами диверсійно-розвідувальних груп ворога.

Містян закликають і вдень не пересуватися Києвом без нагальної потреби, дотримуватися правил комендантської години, не ігнорувати сигнали про повітряну тривогу й одразу спускатися до укриттів.

Нагадаємо, у розвідці США підтвердили виведення деяких військ РФ з Київщини, але попередили про бомбардування України.

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