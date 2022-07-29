"Обстріл" Оленівської колонії, де утримувалися українські воїни: Єрмак назвав мету теракту росіян

"Оленівський теракт" Росії порівнюють з Катинню.

Про це керівник Офісу президента Андрій Єрмак написав у Мережі.

"Тепер намагаються брехати, звинувачуючи Україну. Особливо цинічно виглядає інформація про те, що жоден з представників колонії не постраждав. Це далеко не перша провокація російських окупаційних військ з 2014 року. Згадати хоча б збиття MH17, у чому вони також звинувачували Україну", - написав Єрмак.

За його словами, мета "оленівського теракту" росіян має декілька складових:

Перша - це спроба кинути тінь на ЗСУ та використання західної зброї нашою армією. Не секрет, що росія найбільше прагне зупинити підтримку наших союзників, і постійно робить провокації. Бо українська армія із західною зброєю знищує їх війська з минулого.

"Про цю тактику росіян свідчить й оперативна робота пропагандистів, а також ботоферм у соцмережах, в Твіттері, які розносять вигідні для росіян смисли. Але ми також робимо все, щоб світ дізнався правду. Повірте, світ знатиме, що росія - країна-терорист", - додав керівник ОП.

Друга - Росія намагається приховати свідчення про масштаби військових злочинів.

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Єрмак наголосив, злочин в Оленівці - це ще один доказ того, що Російська Феднерація має бути визнана країною-спонсором тероризму. Він запевнив, що російська брехня буде швидко розкрита і зрозуміла всім. Керівник ОП повідомив, що Україна збирає докази для притягнення винних росіян.

"Ми відповідаємо на полі бою, а також збираємо докази військових злочинів для покарання російських злочинців. Кожен з них буде у Книзі катів. І кожен відповідатиме за все на лаві підсудних, і не тільки. Світ має справу зі злочинцями. Єдине правильне рішення - дати жорстку відсіч", - підкреслив Єрмак.

Нагадаємо, 29 липня Росія обстріляли колонію №120 в окупованій Оленівці Донецької області. Там утримувалися в полоні українські військові та цивільних. Внаслідок ворожого обстрілу загинули близько 40 людей, ще 130 – зазнали поранень. Все, що відомо про обстріл колонії в Оленівці - читайте в матеріалі ТСН.ua.

Рашисти в Оленівці знищили колонію з українськими полоненими

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