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Обстріл Оріхового: під час розбору завалів росіяни скинули ще одну авіабомбу (фото)

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
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Обстріл Оріхового: під час розбору завалів росіяни скинули ще одну авіабомбу (фото)

Удар по Оріховому / Фото: МВС

Російські окупанти вчинили новий теракт.

Російська терористична армія у понеділок, 10 липня, обстріляла школу в Оріховому, де видавали гуманітарну допомогу. Через це на місці трагедії загинуло 7 осіб та ще 13 - отримали поранення. 

Про це повідомили в МВС України. 

Російські терористи скинули на школу в Оріхові авіабомбу. Через це постраждали місцеві жителі, які прийшли отримувати гуманітарну допомогу. 

Через теракт російської армії загинуло 7 людей, 13 - отримали поранення. 

"Під час проведення рятувальної операції окупанти здійснили ще один авіаудар. Постраждалих внаслідок цього цинічного влучання немає, вибуховою хвилею пошкоджено автомобіль поліції", - йдеться у повідомленні. 

Окупанти обстріляли Оріхів / © МВС
Окупанти обстріляли Оріхів / Фото: МВС

Правоохоронці задокументували наслідки ворожих влучань в рамках кримінального провадження за ст. 438 (Порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Обстріл Оріхова / © МВС
Обстріл Оріхова / Фото: МВС

Нагадаємо, російські терористи завдали авіаційного удару керованими авіабомбами по пункту видавання гуманітарної допомоги в Оріхові Запорізької області. 

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Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
789
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