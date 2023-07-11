Обстріл Оріхового: під час розбору завалів росіяни скинули ще одну авіабомбу (фото)

Російські окупанти вчинили новий теракт.
Російська терористична армія у понеділок, 10 липня, обстріляла школу в Оріховому, де видавали гуманітарну допомогу. Через це на місці трагедії загинуло 7 осіб та ще 13 - отримали поранення.
Про це повідомили в МВС України.
Російські терористи скинули на школу в Оріхові авіабомбу. Через це постраждали місцеві жителі, які прийшли отримувати гуманітарну допомогу.
Через теракт російської армії загинуло 7 людей, 13 - отримали поранення.
"Під час проведення рятувальної операції окупанти здійснили ще один авіаудар. Постраждалих внаслідок цього цинічного влучання немає, вибуховою хвилею пошкоджено автомобіль поліції", - йдеться у повідомленні.
Правоохоронці задокументували наслідки ворожих влучань в рамках кримінального провадження за ст. 438 (Порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, російські терористи завдали авіаційного удару керованими авіабомбами по пункту видавання гуманітарної допомоги в Оріхові Запорізької області.
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