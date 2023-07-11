Обстріл Оріхового: під час розбору завалів росіяни скинули ще одну авіабомбу (фото)

Російська терористична армія у понеділок, 10 липня, обстріляла школу в Оріховому, де видавали гуманітарну допомогу. Через це на місці трагедії загинуло 7 осіб та ще 13 - отримали поранення.

Про це повідомили в МВС України.

Російські терористи скинули на школу в Оріхові авіабомбу. Через це постраждали місцеві жителі, які прийшли отримувати гуманітарну допомогу.

Через теракт російської армії загинуло 7 людей, 13 - отримали поранення.

"Під час проведення рятувальної операції окупанти здійснили ще один авіаудар. Постраждалих внаслідок цього цинічного влучання немає, вибуховою хвилею пошкоджено автомобіль поліції", - йдеться у повідомленні.

Окупанти обстріляли Оріхів / Фото: МВС

Правоохоронці задокументували наслідки ворожих влучань в рамках кримінального провадження за ст. 438 (Порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Обстріл Оріхова / Фото: МВС

Нагадаємо, російські терористи завдали авіаційного удару керованими авіабомбами по пункту видавання гуманітарної допомоги в Оріхові Запорізької області.

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