Обстріл пекарні в Лисичанську, де нібито загинули 28 людей: хто був у приміщенні насправді

За інформацією легітимної Лисичанської МВА, пекарню, внаслідок обстрілу якої нібито загинули 28 людей, обладнали під потреби окупантів.

Окупанти в суботу, 3 лютого, заявили про обстріл пекарні в захопленому Лисичанську Луганської області і загибель 28 "мирних жителів". В обстрілі росіяни традиційно звинувачували українську армію.

Українська сторона спочатку не коментувала подію.

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Пізніше стало відомо, що у приміщенні пекарні Лисичанська, окупаційна так звана "влада" влаштовувала наради. Про це Суспільному Донбас розповіли у Лисичанській міській військовій адміністрації.

За інформацією від української міської адміністрації Лисичанська, пекарня у цьому місці почала функціонувати вже після окупації міста. Там налагодили випічку хліба для російських військ.

"Заклад, про який йдеться, окупанти використовували в своїх цілях. В ньому вони харчувались й проводили наради. Пекарня почала функціонувати вже після окупації міста. Її запустили, аби випікати хліб для фронту", – зазначили в Лисичанській міській адміністрації.

"Прильот був в той час, як окупанти зібрались там. Той список загиблих (загиблих внаслідок прильоту. – Ред.), що гуляє по мережі інтернет, складають здебільшого колаборанти", — додали у Лисичанській МВА.

Переселенці з Лисичанська у коментарі виданню розповіли, що на одному із відео, що опублікувало МНС РФ у Telegram, вони також упізнали ресторан під назвою "Adriatic", який був розташований на околиці, що в бік Лисичанського нафтопереробного заводу.

Український журналіст Денис Казанський уточнив, що у цьому кафе на п'янку зібралася місцева окупаційна адміністрація.

"Верхівка "МНС", "прокурори", "депутати" (яких ніхто не вибирав). Брехливі російські ЗМІ зараз намагаються видавати їх за "мирних жителів", але окремі пропагандисти вже потроху визнають реальну картину. Закликають колаборантів та гауляйтерів більше не збиратися разом, щоби всіх разом не вбило однією ракетою", – зазначив Казанський і опублікував скриншот одного із Z-пропагандистів, який підтвердив сказане.