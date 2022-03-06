Обстріл під час евакуації з Ірпеня - загинули дорослий і дві дитини: розпочато розслідування

Обстріл під час евакуації з Ірпеня - загинули дорослий і дві дитини: розпочато розслідування

Справу відкрито за фактами порушення законів та звичаїв війни.

Прокуратура Київської області розпочала кримінальні провадження щодо обстрілу збройними силами Російської Федерації цивільного населення під час евакуації з Ірпеня.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора. Справу відкрито за фактами порушення законів та звичаїв війни.

За даними слідства, 6 березня військовослужбовці РФ відкрили вогонь по цивільних мешканцях на виїзді з міста Ірпінь. Люди намагалися залишити населений пункт, який перебуває під постійним обстрілом загарбників. Смертельне поранення отримали троє осіб, серед яких дві дитини. Кількість постраждалих уточнюється.

Крім того, 5 березня армія окупантів відкрила вогонь по мирних мешканцях у селі Світильня Броварського району та на хуторі Гребельки. Від кульового поранення загинув чоловік. Одного потерпілого шпиталізували до лікарні.