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Обстріл під час евакуації з Ірпеня - загинули дорослий і дві дитини: розпочато розслідування

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Обстріл під час евакуації з Ірпеня - загинули дорослий і дві дитини: розпочато розслідування

Справу відкрито за фактами порушення законів та звичаїв війни.

Прокуратура Київської області розпочала кримінальні провадження щодо обстрілу збройними силами Російської Федерації цивільного населення під час евакуації з Ірпеня.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора. Справу відкрито за фактами порушення законів та звичаїв війни.
                                                                                                                                                                                                                    За даними слідства, 6 березня військовослужбовці РФ відкрили вогонь по цивільних мешканцях на виїзді з міста Ірпінь. Люди намагалися залишити населений пункт, який перебуває під постійним обстрілом загарбників. Смертельне поранення отримали троє осіб, серед яких дві дитини. Кількість постраждалих уточнюється. 

Крім того, 5 березня армія окупантів відкрила вогонь по мирних мешканцях у селі Світильня Броварського району та на хуторі Гребельки. Від кульового поранення загинув чоловік. Одного потерпілого шпиталізували до лікарні.

Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 6 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу ‒ понад 11 тис. осіб,
  • танків ‒ 285 од.,
  • ББМ ‒ 985 од.,
  • артилерійських систем – 109 од.,
  • РСЗВ ‒ 50 од.,
  • засоби ППО ‒ 21 од.,
  • літаків – 44 од.,
  • гелікоптерів – 48 од.,
  • автомобільної техніки ‒ 447 од.,
  • легкі швидкісні катери ‒ 2 од.,
  • цистерн з ППМ ‒ 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 4.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

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