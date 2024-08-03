Обстріл Покровська на Донеччині: зруйновано будинок, є загиблий та поранені

Російські загарбники влучили у приватний сектор: один будинок зруйновано, ще декілька зазнали пошкоджень.
Щонайменше одна людина загинула і дві поранені внаслідок обстрілу Покровська на Донеччині.
Про це повідомив керівник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.
Очільник Донецької ОВА зазначив, що це вже друга атака на місто за суботу, 3 серпня. Цього разу росіяни влучили у приватний сектор: один будинок зруйновано, ще декілька зазнали пошкоджень.
"Уся територія Донеччини – небезпечна для життя. Росіяни б'ють по цивільним цілеспрямовано і регулярно. Не ризикуйте своїм життям! Евакуюйтесь", – наголосив Вадим Філашкін.
Нагадаємо, як повідомив Генштаб України у ранковому зведенні 3 серпня, загальні бойові втрати російських військ в Україні від 24 лютого 2022 року до 3 серпня 2024 року становлять близько 581 тисячі 760 осіб, зокрема 1170 осіб - за минулу добу.
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