Обстріл Покровського району на Донеччині: 11 загиблих, у тому числі п'ятеро дітей (фото)

Росіяни вдарили по району ракетами С-300 вбили 11 людей і поранили ще вісьмох.

Внаслідок ворожих ударів по Покровському району на Донеччині загинули 11 людей, у тому числі п'ятеро дітей.

Про це повідомив начальниу Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін у Telegram.

"Росіяни вдарили по району ракетами С-300 вбили 11 людей і поранили ще вісьмох. Основний удар прийшовся по Покровську і Рівному Мирноградської громади. Ворог цинічно б'є по цивільним, намагаючись принести якомога більше горя на нашу землю", - зазначив очільник Донецької ОВА.

Нагадаємо, російські загарбники в ніч проти 6 січня обстріляли Покровськ, що у Донецькій області. Окрім житлових будинків, окупанти поцілили в адмінбудівлю. Раніше повідомлялося про шістьох поранених.

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