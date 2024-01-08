Обстріл Покровського району на Донеччині: завершено пошуково-рятувальні роботи (фото)

Загиблих шукали за допомогою собак, натренованих на пошук останків.

У Покровському районі на Донеччині завершено пошуково-рятувальні роботи на місцях обстрілів. Загиблих шукали за допомогою собак, натренованих на пошук останків. Слідчі оглядають знайдені фрагменти тіл, криміналісти вилучають біологічні зразки та проводять ідентифікацію.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, передає пресслужба МВС.

"Наразі вдалося встановити п'ять жертв. Упізнано трьох загиблих з с. Рівне – трирічну дівчинку, її тата й маму, 32 та 30 років. У Покровську встановлено 34-річного чоловіка та 37-річну жінку", – йдеться у повідомленні.

Криміналісти продовжують ідентифікацію фрагментів тіл.

Попередньо, 11 осіб цілими родинами загинули внаслідок російського удару. Серед загиблих – п'ятеро дітей.

У селі Рівне на Донеччині після атаки РФ повністю знищено приватний житловий будинок, в якому мешкало шестеро осіб, з них троє дітей.

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