Обстріл пологового у Вільнянську: Ляшко емоційно звернувся до росіян і розповів про стан потерпілих

Ляшко наголосив. що життя дітей, яких вбили росіяни, вже ніхто не поверне.
У результаті обстрілу пологового відділення Вільнянської лікарні Запорізької області, де загинуло немовля, в одного із постраждалих медиків 37% опіків.
Про це розповів міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко.
Очільник МОЗ нагадав, у результаті ракетного удару загинуло немовля. Породіллю поранено, ще двох лікарів дістали з-під завалів.
Ляшко каже, що поранені отримують допомогу, але життя дитинки вже не поверне ніхто.
"Маленьке життя, яке могло колись стати великим і щасливим, вже не поверне ніхто. Це НЕ країна-терорист, це країна-вбивця. Це не відповідальність того виродка, який запустив цю ракету, це відповідальність кожного росіянина, хто підтримує або не виступає проти режиму божевільного маніяка", - написав Ляшко.
Міністр наголосив, що колись росіяни оговтаються від пропаганди Кремля, але буде вже запізно - українці і світ ніколи не пробачать злочинів РФ, які підтримували громадяни.
"Ви колись оговтаєтесь від пропаганди, якою вам промили мізки, але буде вже запізно. Життя дітей, яких ви вбили вже ніхто не поверне. Вічна пам’ять. Щирі співчуття рідним", - зазначив Ляшко.
Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко також звернувся до директора Європейського регіонального бюро ВООЗ Ганса Клюге, наголосивши, що "не може бути жодних компромісів зі злом".
"P.s.: Михайло Мурашко, гівнюк ти, а не міністр охорони здоров’я!", - додав Ляшко, звертаючись до голови МОЗ Російської Федерації.
Обстріл Вільнянська
Російські окупанти уночі 23 листопада вдарили ракетами С-300 по пологовому відділенню лікарні Вільнянська. Росіяни розбомбили двоповерховий корпус поліклінічного пологового відділення. У результаті удару РФ загинув хлопчик, який народився два дні тому.
Жінку і лікаря, які були у відділенні на момент атаки, дістали з-під уламків. За попередньою інформацією під завалами більше нікого немає. Тривають роботи із розбору завалів.
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