Обстріл пологового у Вільнянську: Ляшко емоційно звернувся до росіян і розповів про стан потерпілих

Ляшко наголосив. що життя дітей, яких вбили росіяни, вже ніхто не поверне.

У результаті обстрілу пологового відділення Вільнянської лікарні Запорізької області, де загинуло немовля, в одного із постраждалих медиків 37% опіків.

Про це розповів міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко.

Очільник МОЗ нагадав, у результаті ракетного удару загинуло немовля. Породіллю поранено, ще двох лікарів дістали з-під завалів.

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Ляшко каже, що поранені отримують допомогу, але життя дитинки вже не поверне ніхто.

"Маленьке життя, яке могло колись стати великим і щасливим, вже не поверне ніхто. Це НЕ країна-терорист, це країна-вбивця. Це не відповідальність того виродка, який запустив цю ракету, це відповідальність кожного росіянина, хто підтримує або не виступає проти режиму божевільного маніяка", - написав Ляшко.

Міністр наголосив, що колись росіяни оговтаються від пропаганди Кремля, але буде вже запізно - українці і світ ніколи не пробачать злочинів РФ, які підтримували громадяни.

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"Ви колись оговтаєтесь від пропаганди, якою вам промили мізки, але буде вже запізно. Життя дітей, яких ви вбили вже ніхто не поверне. Вічна пам’ять. Щирі співчуття рідним", - зазначив Ляшко.

Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко також звернувся до директора Європейського регіонального бюро ВООЗ Ганса Клюге, наголосивши, що "не може бути жодних компромісів зі злом".

"P.s.: Михайло Мурашко, гівнюк ти, а не міністр охорони здоров’я!", - додав Ляшко, звертаючись до голови МОЗ Російської Федерації.

Обстріл Вільнянська

Російські окупанти уночі 23 листопада вдарили ракетами С-300 по пологовому відділенню лікарні Вільнянська. Росіяни розбомбили двоповерховий корпус поліклінічного пологового відділення. У результаті удару РФ загинув хлопчик, який народився два дні тому.

Жінку і лікаря, які були у відділенні на момент атаки, дістали з-під уламків. За попередньою інформацією під завалами більше нікого немає. Тривають роботи із розбору завалів.

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