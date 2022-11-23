Обстріл пологового у Вільнянську: в ОП попередили Росію про максимальну розплату за терористичну атаку

Російські окупанти уночі 23 листопадала обстріляли пологовий будинок Вільнянської лікарні у Запорізькій області. В результаті чого загинуло немовля, якому було тільки два дні, в одного із постраждалих медиків 37% опіків.

Росіяни обстріляли Вільнянську лікарню у Запорізькій області. В Офісі президента відреагували на атаку російських терористів та запевнили, що окупантів чекає максимальна розплата.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав очільник ОП Андрій Єрмак.

“Якби я міг собі дозволити у комунікації певні слова, то написав би трошки інакше про цих терористів. Але скажу лише одне - розплата для цих тварин буде максимальною, за кожне українське життя буде відповідальність”, - наголосив Андрій Єрмак.

Що відомо про обстріл Вільнянської лікарні

Росіяни вночі 23 листопада завдали ракетного удару по Вільнянській лікарні на Запоріжжі. Окупанти випустили ракети С-300. Внаслідок потужного вибуху загинуло немовля, якому було всього два дні. Ще двох медиків рятувальники дістали з-під завалі, у одного із них опіки 37% тіла.

Наразі рятувальники продовжують працювати на місці влучення російської ракети.

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