Обстріл ракетами будинку культури в Чугуєві: з-під завалів витягнули тіло пенсіонерки

Рятувальники продовжують розбирати завали будинку культури в Чугуєві, куди днями поцілили росіяни.

У середу, 27 липня, з-під завалів будівлі вилучили тіло 83-річної жінки.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Наразі відомо про ще двох загиблих внаслідок обстрілу окупантів: 30-річну жінку і 36-річного чоловіка, всього загиблих троє.

До слова, росіяни завдали ракетних ударів по цивільних об’єктах міста, зокрема і будинку культури. Підвал приміщення слугував укриттям, адже Чугуївщина вже кілька тижнів піддається постійним обстрілам окупантів.

Як повідомлялося, російська армія 27 липня вдарила по Індустріальному району Харкова та лісовому коледжу Чугуївського району. Ворог знову застосував проти цивільних об'єктів ракети С-300.

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