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Обстріл ракетами Чугуєва: з-під завалів будинку культури витягнули тіло жінки

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Обстріл ракетами Чугуєва: з-під завалів будинку культури витягнули тіло жінки

Фото: Олег Синєгубов

Рятувальники продовжують розбирати завали будинку культури в Чугуєві, у який окупантами поцілили в ніч проти 25 липня.

У вівторок, 26 липня, рятувальники вилучили з-під завалів тіло загиблої 30-річної жінки. Рятувально-пошукові роботи на місці удару тривають. 

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, напередодні рятувальники виявили тіла чотирьох загиблих. 

До слова, росіяни завдали ракетних ударів по цивільних об’єктах міста, зокрема і будинку культури. Підвал приміщення слугував укриттям, адже Чугуївщина вже кілька тижнів піддається постійним обстрілам окупантів.

Нагадаємо, армія держави-терористки близько 05:00 26 липня завдала ударів по цивільній інфраструктурі Слобідського району Харкова. Унаслідок ворожого обстрілу спалахнув дах будівлі автосалону. Крім того, кілька снарядів влучили по відкритих територіях. Попередньо, постраждалих внаслдідок російської атаки немає. 

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