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Обстріл РФ у Часовому Яру: кількість жертв зросла до 46

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Обстріл РФ у Часовому Яру: кількість жертв зросла до 46

Фото: ДСНС

З-під завалів дістали тіло ще одного загиблого.

Кількість жертв унаслідок ракетного обстрілу російськими війська багатоповерхівки у Часовому Яру зросла до 46 осіб. Сьогодні вночі з-під завалів дістали тіло ще одного загиблого. 

Про це інформує пресслужба ДСНС.

"Вночі з-під завалів зруйнованого будинку в Часовому Яру вилучено тіло ще 1 загиблої особи. Станом на 08:00 13 липня особовим складом Головного управління виявлено та вилучено з-під завалів тіла 46 загиблих осіб, з них 1 дитина (хлопчик близько 9 років)", - йдеться в повідомленні.

За даними ДСНС, з-під завалів врятовано 9 людей.

Також проведено розчищення та розбір понад 465 тонн зруйнованих елементів будинку, роботи продовжуються.

Від Головного управління залучено 56 чоловік та 8 одиниць техніки, два автокрана, два навантажувача та автогрейдер від місцевих органів влади, на місці чергує 1 автомобіль швидкої медичної допомоги.

Нагадаємо, 9 липня росіяни атакували Часів Яр на Донеччині, ракети влучили у 5-поверхівку з людьми.

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