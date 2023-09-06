Обстріл ринку в Костантинівці: Зеленський опублікував момент удару (відео)

Внаслідок атаки загинуло 16 людей, але кількість загиблих і постраждалих може ще зрости, зазначив Зеленський.

Глава держави Володимир Зеленський опублікував відео з моментом удару попередньо ракети по ринку в Костянтинівці Донецької області.

Кадри "прильоту" він розмістив у себе на сторінці у Телеграм.

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За його даними, станом на 15:45 6 вересня внаслідок атаки загинуло 16 людей, але кількість загиблих і постраждалих може ще зрости.

"Коли хтось у світі ще намагається мати справу з чимось російським, це означає заплющувати очі на реальність. Наглість зла. Зухвалість підлості. Повномасштабна нелюдь. Звичайний ринок. Магазини. Аптека. Люди, які нічим не завинили. Багато поранених. На жаль, кількість загиблих і постраждалих може ще зрости. Мої співчуття всім, хто втратив рідних!" - написав він під відео.

Зеленський опублікував відео моменту удару по ринку у Костянтинівці

Нагадаємо, вдень 6 вересня Росія завдала попередньо ракетного удару по ринку Костянтинівки. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль уточнив, що серед жертв є дитина.

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