Категорія
Війна
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English
Обстріл ринку в Костантинівці: Зеленський опублікував момент удару (відео)

Обстріл ринку в Костантинівці: Зеленський опублікував момент удару (відео)

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публікації
Перегляди
4377
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Обстріл ринку в Костантинівці: Зеленський опублікував момент удару (відео)

Удар по ринку в Костянтинівці Донецької області / Фото: МВС

Внаслідок атаки загинуло 16 людей, але кількість загиблих і постраждалих може ще зрости, зазначив Зеленський.

Глава держави Володимир Зеленський опублікував відео з моментом удару попередньо ракети по ринку в Костянтинівці Донецької області.

Кадри "прильоту" він розмістив у себе на сторінці у Телеграм.

За його даними, станом на 15:45 6 вересня внаслідок атаки загинуло 16 людей, але кількість загиблих і постраждалих може ще зрости.

"Коли хтось у світі ще намагається мати справу з чимось російським, це означає заплющувати очі на реальність. Наглість зла. Зухвалість підлості. Повномасштабна нелюдь. Звичайний ринок. Магазини. Аптека. Люди, які нічим не завинили. Багато поранених. На жаль, кількість загиблих і постраждалих може ще зрости. Мої співчуття всім, хто втратив рідних!" - написав він під відео.

Зеленський опублікував відео моменту удару по ринку у Костянтинівці

Зеленський опублікував відео моменту удару по ринку у Костянтинівці

Нагадаємо, вдень 6 вересня Росія завдала попередньо ракетного удару по ринку Костянтинівки. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль уточнив, що серед жертв є дитина.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
4377
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація