Обстріл ринку в Херсоні: загинула людина, постраждалих побільшало (фото, відео 18+)

Голова області наголосив, що поряд немає жодного військового об'єкта.

Внаслідок обстрілу Херсона 18 квітня загинула одна людина, ще 10 осіб отримали травми та поранення.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Ранок. Середмістя Херсона. Поруч немає жодного військового об'єкту. Держава-терорист здійснила атаку по мирних херсонцях", – йдеться в заяві голови області.

За даними Прокудіна, внаслідок ворожої атаки загинула одна людина, ще 10 херсонців були травмовані.

"За їх життя та здоровʼя у ці хвилини борються наші героїчні лікарі", – зазначив голова ОВА.

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Нагадаємо, російська артилерія вранці 18 квітня прицільно обстріляла центральний ринок Херсона. Через атаку пошкоджено торговельні павільйони. Спершу було відомо про шістьох поранених.

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