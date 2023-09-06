Обстріл ринку в Костянтинівці: кількість потерпілих зросла, моторошні фото з місця трагедії

На місці події працюють екстрені служби.
Російська терористична армія у середу, 6 вересня, обстріляла звичайний ринок в місті Костянтинівка Донецької області. Наразі відомо про 16 загиблих, серед яких є дитина. Кількість потерпілих з 20 людей зросла до 28.
Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.
Наразі кількість потерпілих зросла до 28 осіб, ще 16 людей загинуло. Екстрені служби проводять рятувальну операцію.
"Постраждали 44 особи: 16 загинуло та 28 травмовано. Серед потерпілих - рятувальник. ДСНС та поліція проводять пошуково-рятувальну операцію. Триває розбір завалів. Парамедики поліції та лікарі надають медичну допомогу травмованим. Надзвичайники оперативно ліквідували пожежу площею близько 300 квадратних метрів. Пошкоджено близько 30 торгових павільйонів", - повідомив Ігор Клименко.
Нагадаємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що російські терористи у Костянтинівці вбили 16 людей, серед яких є дитина.
Також президент Зеленський показав момент удару по ринку в місті.
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