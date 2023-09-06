Обстріл ринку в Костянтинівці: в ОВА розповіли страшні подробиці, кількість постраждалих знову зросла

Російська терористична армія у середу, 6 вересня, завдала ракетного удару по місту Костянтинівка Донецької області. На місці трагедії загинуло 16 осіб, кількість потерпілих зросла до 34 людей.

Про це в етері телемарафону сказала речниця Донецької ОВА Тетяна Ігнатченко.

Вона зазначила, що на місці обстрілу досі працюють екстрені служби. З місця трагедії уже евакуювали тіла загибоих.

"Досі працюють рятувальники, працюють представники поліції. Основні наслідки цієї трагедії вже більш-менш ліквідовані. Станом на цю хвилину маємо інформацію про 16 загиблих і 34 поранених. Інформація може змінюватися, оскільки люди зазвичай, які незначні травми отримали, трошки пізніше звертаються за медичною допомогою. Людей, на жаль, рештки людей вже вивезли, евакуювали", - пояснила вона.

Нагадаємо, 6 вересня російська терористична армія завдала ракетного удару по місту Костянтинівка Донецької області. На місці трагедії загинуло 16 людей, серед яких є дитина.

Також президент Зеленський показав момент удару по ринку в місті.

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