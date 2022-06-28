Обстріл росіянами натовпу людей у Лисичанську: багатьом пораненим ампутували кінцівки

У Лисичанську російські окупанти вчора, 27 червня, вбили вісім людей, які набирали питну воду, ще 21 особу поранено.

Багатьом з 21 травмованого довелося ампутувати кінцівки.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Він зазначив, що обстріл росіяни здійснили касетним "Ураганом" та додав, що також по місту окупанти розкидають так звані снаряди "пелюстки".

За словами очільника ОВА, у Лисичанську залишаються до 15 тисяч осіб, медикаментів завезли разів в п'ять більше норми – лікарня протримається декілька місяців. Гуманітарну допомогу в місто два дні не доставляємо, але автівки стоять завантаженими – готові будь-якої миті виїхати, повідомив Гайдай.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 125-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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