Обстріл російськими окупантами людей на мітингу у Херсоні: прокуратура розпочала розслідування

Обстріл російськими окупантами людей на мітингу у Херсоні: прокуратура розпочала розслідування

Військовослужбовці збройних сил РФ застосували вогнепальну зброю та світошумові гранати до мирного населення.

Прокуратура розпочала кримінальне провадження за фактом обстрілу військовими РФ учасників мирного мітингу в Херсоні та за порушення законів та звичаїв війни.

Про це йдеться на сторінці Херсонської обласної прокуратури у Facebook.

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За даними слідства, 21 березня 2022 року під час мирного мітингу на площі Свободи в Херсоні, військовослужбовці збройних сил РФ застосували вогнепальну зброю та світошумові гранати до мирного населення.

Наразі встановлено, що поранення отримав один чоловік.

Вказані дії становлять пряму загрозу життю й здоров’ю мирного населення, суперечать нормам міжнародного гуманітарного права, а саме статей 51, 52 Додаткового протоколу до Женевської конвенції від 12 серпня 1949 року, які прямо забороняють напади на цивільне населення та цивільні об’єкти.

Вживаються всі можливі та належні заходи для встановлення обставин події та причетних осіб.

Нагадаємо, мешканці Херсона майже не щодня виходять на мирні мітинги проти російських загарбників. 20 березня херсонці вкотре вийшли на вулиці, аби вказати напрямок озброєним окупантам.

Президент України Володимир Зеленський висловив вдячність мешканцям Херсонської області, які протистоять окупантам, збираючись на акції протесту у своїх містах.

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