Обстріл школи на Донеччині: двоє загиблих та шість поранених (фото)

Влучання відбулось на території місцевої школи, у якій на момент обстрілу перебували 12 цивільних.

Російські загарбники 30 червня обстріляли школу у Покровському районі Донецької області, в результаті чого загинуло двоє людей та ще 6 отримали поранення.

Про це інформує ДСНС України.

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"Внаслідок ракетного обстрілу відбулось руйнування будівлі закладу освіти у с. Сергіївка. В результаті проведення аварійно-рятувальних робіт з-під завалів зруйнованої будівлі вилучено тіла 2 загиблих осіб. А також врятовано 1 особу. Загалом внаслідок обстрілу поранення отримали 6 осіб", - йдеться у повідомленні.

У Донецькі обласній прокуратурі розповіли, що загарбники вдарили ракетами систем залпового вогню.

Повідомляється, що влучання відбулось на території місцевої школи, у якій на момент обстрілу перебували 12 цивільних – представники адміністрації, вчителі й технічний персонал.

"Внаслідок обстрілу загинули 56-річна вчителька початкових класів та 44-річна головна бухгалтерка. Шестеро інших співробітників, з них четверо чоловіків віком від 54 до 69 років та двоє жінок 24 і 34 років зазнали тілесних ушкоджень", - повідомили у прокуратур.

У Національній поліції повідомили, що окупанти вдарили по селу з ОТРК «Іскандер». На місці працювали вибухотехніки, слідчо-оперативна група, парамедики та всі профільні служби.

Загарбники обстріляли школу у с. Сергіївка

Загарбники обстріляли школу у с. Сергіївка

Окупанти вдарили по школі у селі Сергіївка

Окупанти вдарили по школі у селі Сергіївка

Окупанти вдарили по школі у селі Сергіївка

Окупанти вдарили по школі у селі Сергіївка / Фото: t.me/UA_National_Police

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на окупованому Запоріжжі росіяни вбили сімейну пару, після чого викрали 3 авто, 30 тисяч доларів та ювелірні вироби.

Крім того, ми раніше інформували, що російські окупаційні війська обстріляли житловий квартал Херсона. Армія РФ вдарила по місту з артилерії.

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