Обстріл Сумщини: російський дрон вбив матір трьох дітей, чоловік та син загиблої служать в ЗСУ

Коли люди допомагали потерпілій, росіяни знову випустили гранату по цивільних.

Російські окупанти у неділю, 9 серпня, дроном обстріляли центр села Митропілля Сумського району. Росіяни вбили 41-річну матір трьох дітей, старший син жінки та чоловік служать у ЗСУ.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

Російські окупанти у неділю з дрона скинули гранату в центр села, де зазвичай відпочивають місцеві жителі. Через вибух тяжко поранило 41-річну працівницю магазину. Через численні травми жінка померла.

Фото: Голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький

Без матері залишилось троє дітей. Старший син та чоловік жінки - військовослужбовці ЗСУ, інші двоє дітей - школярі.

"У цей час було біля магазину чимало людей, звичайних мирних мешканців, які відпочивали. І коли жінку рятували, росіяни скинули сюди ж ще одну гранату з дрону! Від другого вибуху дивом ніхто не постраждав. Чи бачив ворог, що цілив у мирний об'єкт? Що там були мирні цивільні люди? Беззаперечно. Це навіть гірше за тероризм", - наголосив Дмитро Живицький.

Фото: Голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький

Вибухи у Сумській області

Заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко 9 жовтня повідомив, що росіяни з дронів вкотре обстріляли Сумську область та повідомив про жертву серед цивільних жителів.

Росіяни ще від початку повномасштабної війни проти України регулярно обстрілюють прикордонні регіони Сумської області. Окупанти вбивають мирних жителів, свійських тварин та руйнують майно українців.

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