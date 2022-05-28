Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Обстріл Сумської області: окупанти вдарили по церкві та дитсадку, є постраждала (фото)

Дата публікації
Перегляди
1999
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
© Голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький
© Голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький
© Голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький
© Голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький
© Голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький
© Голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький
© Голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький
© Голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький
© Голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький
© Голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький

Внаслідок обстрілу російськими військами Сумської області 28 травня пошкоджені церква, дитсадок та приватний будинок. Одна жінка зазнала поранень.

Під обстріл окупантів потрапили одразу два населені пункти Сумської області.

Про це поінформували в Держприкордонслужбі України.

"Російська авіація близько 18-ої години здійснила 3 пуски некерованими ракетами по двох прикордонних населених пунктах Сумського району. Внаслідок обстрілу поранена одна жінка, пошкоджені церква, дитсадок, приватне помешкання і дорога", – йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що під вечір суботи, 28 травня, російські окупанти обстріляли Сумську область – прикордоння та Сумський район.

Нагадаємо, заступник директора Центру армії, конверсії та роззброєння з міжнародних питань Михайло Самусь пояснив, якщо російські війська й вирішать знову наступати на Київську, Чернігівську та Сумську області, то просто зав’язнуть там і успіху не матимуть.

Наслідки артобстрілу Харкова – волонтер Юрій Сапронов

Наслідки артобстрілу Харкова – волонтер Юрій Сапронов

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Наступна публікація