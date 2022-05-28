Обстріл Сумської області: окупанти вдарили по церкві та дитсадку, є постраждала (фото)

Обстріл Сумської області: окупанти вдарили по церкві та дитсадку, є постраждала (фото)

Внаслідок обстрілу російськими військами Сумської області 28 травня пошкоджені церква, дитсадок та приватний будинок. Одна жінка зазнала поранень.

Під обстріл окупантів потрапили одразу два населені пункти Сумської області.

Про це поінформували в Держприкордонслужбі України.

"Російська авіація близько 18-ої години здійснила 3 пуски некерованими ракетами по двох прикордонних населених пунктах Сумського району. Внаслідок обстрілу поранена одна жінка, пошкоджені церква, дитсадок, приватне помешкання і дорога", – йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що під вечір суботи, 28 травня, російські окупанти обстріляли Сумську область – прикордоння та Сумський район.

Нагадаємо, заступник директора Центру армії, конверсії та роззброєння з міжнародних питань Михайло Самусь пояснив, якщо російські війська й вирішать знову наступати на Київську, Чернігівську та Сумську області, то просто зав’язнуть там і успіху не матимуть.

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