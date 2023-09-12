Обстріл ТЦ в Нікополі: з’явилось відео з першими хвилинами після атаки

Російський обстріл з важкої артилерії тривав майже цілий день та після опівночі.

Перши хвилини після обстрілу Нікополя 11 вересня були зняті на відео з бодікамер поліцейських. На кадрах видно руйнування торгового центру та поранених людей.

Відповідний відеозапис опублікувало МВС України 12 вересня.

"Перші хвилини після обстрілу: бодікамери поліцейських Нікополя зафіксували наслідки російської атаки", – вказано в заяві міністерства.

На відео зняті суттєві руйнування та розтрощений товар у торговому центрі внаслідок російської атаки. Також видно поранених. Зокрема, одному з постраждалих накладають турнікет, аби спинити кровотечу, ще одного кладуть на ноші. Правоохоронці та інші служби проводили евакуацію з ТЦ та забезпечили охоронці місця події.

Перші хвилини після обстрілу ТЦ в Нікополі потрапили на відео

В МВС нагадали, що 11 вересня близько 13:00 російські окупанти вдарили з ракетних систем залпового вогню по торговому центру Нікополя. Зазначається, що ворожий обстріл з важкої артилерії тривав майже цілий день та після опівночі.

Внаслідок атаки по торговому центру були травмовані люди, пошкоджено будівлю ТЦ, адмінбудівлю, навчальний заклад, магазин, приватне підприємство, житлову п’ятиповерхівку, приватні будинки, господарські споруди, автомобіль обірвано газогони й лінії електромереж.

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