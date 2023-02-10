Обстріл України 10 лютого: рух трасою "Київ-Чоп", де впала російська ракета, відновили

Окупанти на Львівщині атакували автобусну зупинку.
Рух трасою "Київ-Чоп", де на Львівщині біля автобусної зупинки впала російська ракета, відновили.
Про це повідомляє патрульна поліція Львівської області.
Патрульні 10 лютого об 11:50 перекрили рух трасою через російську ракету, яка впала біля автобусної зупинки в селі Кізлів Золочівського району Львівської області.
На місці події працювали вибухотехніки та інші екстрені служби. Патрульна поліція перекрила рух на цій ділянці дороги та спрямовувала автомобілістів на альтернативні шляхи.
О 15:14 поліція повідомила, що рух трасою відновлено.
Ракетний обстріл Львівської області 10 лютого
Російські терористи 10 лютого завдали чергового масованого ракетного удару по Україні. У Львівській області силами ППО було збито 9 ракет.
Проте на одному із об'єктів енергетичної інфраструктури Львівщини пролунали вибухи. Голова Львівської ОВА Максим Козицький повідомив про те, що російська ракета атакувала енергетичну галузь області.
Також терористи обстріляли санаторій у Львівському районі. Одна із ракет окупантів впала на трасу "Київ-Чоп" біля села Кізлів Золочівського району. На щастя, вона не здетонувала.
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