Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Обстріл України 10 лютого: рух трасою "Київ-Чоп", де впала російська ракета, відновили

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
Перегляди
2403
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Обстріл України 10 лютого: рух трасою "Київ-Чоп", де впала російська ракета, відновили

Фото: Associated Press

Окупанти на Львівщині атакували автобусну зупинку.

Рух трасою "Київ-Чоп", де на Львівщині біля автобусної зупинки впала російська ракета, відновили. 

Про це повідомляє патрульна поліція Львівської області. 

Патрульні 10 лютого об 11:50 перекрили рух трасою через російську ракету, яка впала біля автобусної зупинки в селі Кізлів Золочівського району Львівської області. 

На місці події працювали вибухотехніки та інші екстрені служби. Патрульна поліція перекрила рух на цій ділянці дороги та спрямовувала автомобілістів на альтернативні шляхи. 

О 15:14 поліція повідомила, що рух трасою відновлено. 

Ракетний обстріл Львівської області 10 лютого 

Російські терористи 10 лютого завдали чергового масованого ракетного удару по Україні. У Львівській області силами ППО було збито 9 ракет. 

Проте на одному із об'єктів енергетичної інфраструктури Львівщини пролунали вибухи. Голова Львівської ОВА Максим Козицький повідомив про те, що російська ракета атакувала енергетичну галузь області. 

Також терористи обстріляли санаторій у Львівському районі. Одна із ракет окупантів впала на трасу "Київ-Чоп" біля села Кізлів Золочівського району. На щастя, вона не здетонувала. 

Читайте також:

Українське небо під захистом: Литва передає Україні 36 зенітних установок

Українське небо під захистом: Литва передає Україні 36 зенітних установок

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
2403
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація