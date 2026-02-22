Обстріл України 22 лютого: сусідня країна екстрено піднімала винищувачі

Польща піднімала авіацію / © Defense Express

Реклама

У Польщі піднімали в повітря військову авіацію через російську атаку по Україні.

Про це повідомило Міноборони Польщі.

«Для забезпечення безпеки польського повітряного простору оперативне командування Збройних сил Польщі вжило всіх необхідних заходів. Польські та союзні літаки інтенсивно діють у нашому повітряному просторі, а наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки досягли найвищого стану готовності», — йдеться в заяві ВПС країни, опублікованій у соцмережі.

Реклама

Польські ВПС додали, що ці дії мають превентивний характер і спрямовані на забезпечення безпеки повітряного простору та захист громадян, особливо в районах, що прилягають до зони загрози.

Що відомо про атаку 22 лютого

Під ранок 22 лютого росіяни здійснили пуски крилатих ракет з бортів стратегічної авіації по Україні. Тривогу через ракетну небезпеку оголосили по всіх областях. У Києві на місці влучань виникли пожежі. Під час атаки працювала ППО.

У Кропивницькому теж гриміли вибухи. На Одещині РФ завдала удари безпілотниками по обʼєктам енергетичної інфраструктури.