Обстріл, вибухи та крики: стали відомі подробиці загибелі Героя України "Да Вінчі"

Фотографи розповіли, що "Да Вінчі" загинув буквально у них на очах.

Легендарний Герой України Дмитро Коцюбайло із позивним "Да Вінчі" загинув під Бахмутом під час ворожого обстрілу.

Про це розповіли відомі військові фотографи Костянтин і Влада Ліберови, які також опублікували світлини "Да Вінчі", зроблені незадовго до його загибелі.

Вони написали, що легендарний військовий був дуже сміливим і відчайдушним: "Кращий з кращих. Воїн. Друг. Легенда".

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"Позавчора ти на моїх очах в‘їхав на танку у ворожу посадку, а після цього повів за собою на штурм людей. І вони пішли, не роздумуючи, бо вірили своєму командирові. Наступного дня ти голими руками з однією баклажкою води тушив танк з повним бк, який горів, в той час, коли всі боялись навіть наблизитись до нього", - йдеться в повідомленні.

Фотографи розповіли, що стали свідками обстрілу, у результаті якого загинув Дмитро Коцюбайло.

"Це сталось у нас на очах. Обстріл. Ти сказав нам залишитись в укритті. Вибухи, багато вибухів. За хвилину крики: Медика! медика! Да Вінчі! Ми до останнього вірили. Ми до останнього молились. Ти був самим сміливим, самим відчайдушним із всіх, кого ми знали. Ти здавався безсмертним. До кінця днів ми пишатимемось, що знали тебе. Герої не вмирають", - написали Ліберови.

Нагадаємо, 7 березня президент України Володимир Зеленський повідомив, що на війні проти окупантів загинув легендарний боєць Дмитро Коцюбайло з позивним "Да Вінчі".

Як повідомлялося, співак Святослав Вакарчук відреагував на загибель "Да Вінчі" і пригадав своє знайомство з бійцем ЗСУ та їхні зустрічі під час війни. Вакарчук зізнався, що "Да Вінчі" завжди надихав його своїми якостями.

До слова, 1 грудня 2021 року Дмитро Коцюбайло отримав звання героя України із врученням ордену "Золота зірка"

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