Обстріл Вінниці: одна з ракет спершу летіла на інше місто

Одна з ракет, якими російські окупанти завдали удару по Вінниці 14 липня, спершу летіла в напрямку Житомира, але потім змінила свій шлях.

Російські війська так вчиняють, використовуючи ракети "Калібр".

Про це мер Житомира Сергій Сухомлин сказав на сесії міськради, коли разом із депутатами повернувся до сесійної зали після відбою повітряної тривоги.

"Бачите, у Вінницю прилетіло. Є загиблі, серед яких – діти. А те, що ми дивилися, ракета спочатку йшла на Житомир, потім повернула і пішла на Вінницю. Ну, вони (окупанти – ред.) зараз так із "Калібрами" роблять", – розповів Сухомлин.

Нагадаємо, російські війська 14 липня трьома крилатими ракетами "Калібр" вдарили по Вінниці. У результаті атаки десятки людей загинули та постраждали. Серед жертв є троє дітей.

За фактом ракетного обстрілу цивільної інфраструктури Вінниці СБУ розпочала кримінальне провадження – стаття 438 КК України.

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