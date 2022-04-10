Обстріл вокзалу в Краматорську: кількість загиблих зросла до 57 осіб

Обстріл вокзалу в Краматорську: кількість загиблих зросла до 57 осіб

Наразі ж 109 осіб зазнали поранень.

Кількість загиблих внаслідок ворожого обстрілу вокзалу у Краматорську, Донецька область, станом 10 квітня зросла до 57 осіб.

Про це в ефірі телемарафону повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

За його словами, кількість загиблих зросла до 57 осіб, а тим часом поранених – до 109 осіб.

"Поранених в легкій формі одразу відпускають додому. Всі поранені у більш тяжкому стані вже в безпечному місці, вся необхідна допомога здійснюється", - зазначив голова ОВА.

Нагадаємо, 8 квітня 2022 року збройні сили Росії випустили дві крилаті ракети по вокзалу в Краматорську Донецької області, де збиралися люди для евакуації.

За словами радника керівника Офісу президента Олексія Арестовича, окупанти свідомо скинули бомбу на мирне населення в Краматорську.

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