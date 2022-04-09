Обстріл вокзалу в Краматорську: як на новий жахливий злочин Росії відреагували у Європі та США

Обстріл вокзалу в Краматорську: як на новий жахливий злочин Росії відреагували у Європі та США

Внаслідок обстрілу російськими окупантами залізничного вокзалу в Краматорську Донецької області кількість загиблих зросла до 52, поранених – 109.

Що можна сказати з упевненістю, так це те, що інформаційну війну Росія програла вже. У світі більше ніхто не вірить її брехні. Ні в кого у світі не викликає сумніву, що ракета, яка влучила у краматорський вокзал, - російська. Речник Пентагону назвав її тип – балістична ракета малої дальності.

Про це повідомляє з Вашингтона кореспондентка ТСН Ольга Кошеленко.

Звірство, військовий злочин, нечувана жорстокість - такими словами світові лідери відгукнулися на цю подію, закликали до розслідування та покарання винних.

Президент Франції Емануель Макрон написав у твіттері: "Ці люди були озброєні лише дитячими візочками, м’якими іграшками та багажем".

Президент Євроради Шарль Мішель закликав до ще більших санкцій щодо Росії та нових озброєнь для України.

Схожу заяву зробив і президент США Джо Байден - вони документують черговий воєнний злочин, щоб притягнути винних до відповідальності.

"Це ще одне жахливе звірство, скоєне Росією, яке вражає мирних жителів, які намагаються евакуюватися та дістатися безпечного місця. Ми маємо намір підтримувати зусилля з розслідування цієї атаки, документувати дії Росії і притягати їх до відповідальності. Ми продовжимо надавати безпекову допомогу та зброю, щоб допомогти Україні захистити свою країну", - сказала речниця Білого дому Джен Псакі.

Як на удар по вокзалу Краматорська реагували у Європі та США

Про готовність постачати Україні зброю сказали багато європейських лідерів. У Словаччині наголосили, що зенітно-ракетні комплекси С300 вони відправили до України. США натомість дали їм свої "Патріоти".

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон сказав, що готовий поставити Україні вже будь-яке оборонне озброєння.

"Сьогодні я можу оголосити, що Велика Британія направить високоякісної військової техніки до Збройних Сил України ще на 100 мільйонів фунтів, включно з зенітними ракетами Star Street, які летять утричі швидше за звук, ще 800 протитанкових ракет та високоточні боєприпаси, здатні затриматися в небі, поки не будуть спрямовані на ціль", - сказав Джонсон.

Чехія постачатиме ще радянські, але нові і придатні танки.

І навіть таке болюче питання, як заборона на російську нафту, міністр фінансів Франції сказав, що вони готові розглядати це питання. А канцлер Німеччини Олаф Шольц навіть назвав дату, до якої вони це зроблять.

"Ми активно працюємо над тим, щоб стати незалежними від імпорту нафти, і думаємо, що зможемо зробити це протягом цього року. І ми активно працюємо над тим, щоб стати незалежними від необхідності імпортувати газ з Росії", - зазначив Шольц.

Росія вже втратила від 15 до 20 відсотків свого воєнного потенціалу, включно зі зброєю і людьми, які в них були. Про це повідомляє CNN із посиланням на дані анонімного джерела у розвідці. Ті підрозділи, які вони вивели із півночі України, зараз намагаються доукомплектувати і хочуть мобілізувати 60 тисяч своїх резервістів. Але ця справа просувається в них украй погано. У розвідці не можуть оцінити, скільки часу в Росії піде на те, щоб змобілізувати хоча б когось і провести бодай-якесь бойове злагодження.

Від цілей брати Київ у Росії, швидше за все, відмовилися, вважають у розвідці. Тому що не можуть.

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