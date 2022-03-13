Обстріл Яворівського полігону на Львівщині — це очевидний сигнал для НАТО — МВС

Російські війська намагаються показати, що нібито немає жодної точки в Україні, до якої окупанти не могли б дістати.
Російські окупанти вдарили по Міжнародному центру миротворчості та безпеки (Яворівський полігон) на Львівщині. Це можна вважати реальним сигналом для НАТО та передбачуване Путіним знищення ланцюжка передачі зброї з ЄС до України.
Про це в ефірі єдиного телемарафону повідомив радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко.
"Це спроба сигналу для НАТО, бо вчора була заява путіна про те, що Росія буде нищити всі ланцюжки передачі зброї із Заходу на територію України. В даному випадку – це один з таких сигналів. Це, на жаль, наша реальність на найближчий тиждень. І до цього треба трошки спокійніше ставитися. Ми входимо в достатньо довгу стадію війни. Бліцкригу росіянам не вдалося. І в нас є два варіанти: або здаватися, або воювати. А ми воюємо, тому нам слід запастися терпінням і не вестися на деморалізацію. Попереду ще точно кілька напружених складних психологічно тижнів", — каже Денисенко.
За його словами, російські війська намагаються показати, що нібито немає жодної точки в Україні, до якої окупанти не могли б дістати, де можна бути спокійними, де б люди не змушені були сидіти у підвалах в очікуванні повітряної тривоги.
Нагадаємо, російська влада пригрозила знищувати конвої з іноземною зброєю для України. Вони стануть "законними цілям" для збройних сил РФ.
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