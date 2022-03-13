Обстріл Яворівського полігону на Львівщині — це очевидний сигнал для НАТО — МВС

Російські війська намагаються показати, що нібито немає жодної точки в Україні, до якої окупанти не могли б дістати.

Російські окупанти вдарили по Міжнародному центру миротворчості та безпеки (Яворівський полігон) на Львівщині. Це можна вважати реальним сигналом для НАТО та передбачуване Путіним знищення ланцюжка передачі зброї з ЄС до України.

Про це в ефірі єдиного телемарафону повідомив радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко.

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"Це спроба сигналу для НАТО, бо вчора була заява путіна про те, що Росія буде нищити всі ланцюжки передачі зброї із Заходу на територію України. В даному випадку – це один з таких сигналів. Це, на жаль, наша реальність на найближчий тиждень. І до цього треба трошки спокійніше ставитися. Ми входимо в достатньо довгу стадію війни. Бліцкригу росіянам не вдалося. І в нас є два варіанти: або здаватися, або воювати. А ми воюємо, тому нам слід запастися терпінням і не вестися на деморалізацію. Попереду ще точно кілька напружених складних психологічно тижнів", — каже Денисенко.

За його словами, російські війська намагаються показати, що нібито немає жодної точки в Україні, до якої окупанти не могли б дістати, де можна бути спокійними, де б люди не змушені були сидіти у підвалах в очікуванні повітряної тривоги.

Нагадаємо, російська влада пригрозила знищувати конвої з іноземною зброєю для України. Вони стануть "законними цілям" для збройних сил РФ.

ТСН.ua

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