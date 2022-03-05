Обстріл з артилерії і авіації об’єктів критичної інфраструктури в Сумській області: розпочато розслідування

Окрім об’єктів критичної інфраструктури, російські окупанти обстрілюють житлові будинки цивільного населення.

Охтирська окружна прокуратура здійснює досудові розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни Російською Федерацією.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

За даними слідства, військовослужбовці збройних сил РФ 3 березня з крупнокаліберної артилерії обстріляли об’єкти критичної інфраструктури в Тростянці, зокрема пошкоджено трансформаторні станції та лінії електропередач.

Крім того, авіація країни-окупанта нанесла удари по селу Боромля Охтирського району. Там пошкоджено газо-розподільчу станцію.

4 березня підрозділи ЗС РФ з крупнокаліберної артилерії обстріляли будівельно-монтажне експлуатаційне управління “Укрзалізниця”, що відповідає за водопостачання у Смородино та в межах Тростянця. У результаті обстрілу завдано руйнування цивільній інфраструктурі міста, знищено та пошкоджено важливі об’єкти життєдіяльності.

Окрім об’єктів критичної інфраструктури, російські окупанти обстрілюють житлові будинки цивільного населення.