Обстріл Запоріжжя: частина міста залишилася без тепла

Ракети також вдарили по житлових будинках.

Внаслідок обстрілу Запоріжжя 18 листопада, в одному з районів міста виникли проблеми з теплопостачанням.

Про це повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.

Окупанти вдарили по інфраструктурному об'єкту. Також обстрілами пошкоджено кілька житлових будинків.

"Через ворожу атаку путінської сволоти половина одного з районів міста залишилася без теплопостачання", – написав Куртєв та додав, що масштаби руйнувань зʼясовуються.

Нагадаємо, у Запоріжжі під час повітряної тривоги пролунали вибухи ввечері п'ятниці. Ракети влучили в один з об‘єктів інфраструктури. Було зафіксовано 5 прильотів. Є ймовірність, що під завалами можуть перебувати люди.

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