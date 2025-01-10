Обстріл Запоріжжя КАБами: кількість постраждалих знову зросла

Росіяни нанесли авіаудар по Запоріжжю 8 січня. Наразі кількість постраждалих зросла до 127 громадян.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram.

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"Ще четверо людей звернулися за допомогою до медиків обласного центру після атаки на місто, яка сталася 8 січня", – йдеться в повідомлені.

За його словами, до 74 збільшилася кількість госпіталізованих.

Лікарі надають постраждалим усю необхідну допомогу.

Нагадаємо, момент атаки КАБами по місту потрапив на відео, який показали у патрульній поліції.На кадрах видно, як правоохоронці допомагають постраждалим людям.

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