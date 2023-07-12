Обстріл Запоріжжя: кількість поранених зросла до 18, з них – 6 дітей

У Запоріжжі кількість поранених внаслідок російської атаки зросла до 18 осіб, з них 6 дітей.

Про це повідомляє МВС.

Травмованим надали медичну допомогу та госпіталізували до лікарень. На місці інциденту також працювали психологи.

На місці інциденту працювали медики та психологи.

"Четверо дітей доставлені швидкою медичною допомогою, двоє дітей були доставлені батьками своїм транспортом. Всі діти мають мінно-вибухову травму, стан середньої важкості, важких дітей немає. Є забійні травми, є проникаючи травми, але м'яких тканин", – розповів директор Запорізької обласної клінічної дитячої лікарні Юрій Борзенко в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

Нагадаємо, що у середу, 12 липня, росіяни обстріляли Запоріжжя невідомим військовим об'єктом. Спочатку повідомлялося про 5 потерпілих, серед яких одна дитина.

За інформацією місцевих телеграм-каналів потерпілі – це люди, які просто відпочивали в одному із міських парків.