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Обстріл Запоріжжя: кількість поранених зросла до 18, з них – 6 дітей

Автор
Дмитро ГулійчукДмитро Гулійчук
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Обстріл Запоріжжя: кількість поранених зросла до 18, з них – 6 дітей

За попередньою інформацією, росіяни вдарили по одному з міських парків / Фото: МВС

Всі поранені діти мають мінно-вибухові травми, стан – середньої важкості.

У Запоріжжі кількість поранених внаслідок російської атаки зросла до 18 осіб, з них 6 дітей.

Про це повідомляє МВС.

Травмованим надали медичну допомогу та госпіталізували до лікарень. На місці інциденту також працювали психологи.

На місці інциденту працювали медики та психологи. / ©
На місці інциденту працювали медики та психологи.

"Четверо дітей доставлені швидкою медичною допомогою, двоє дітей були доставлені батьками своїм транспортом. Всі діти мають мінно-вибухову травму, стан середньої важкості, важких дітей немає. Є забійні травми, є проникаючи травми, але м'яких тканин", – розповів директор Запорізької обласної клінічної дитячої лікарні Юрій Борзенко в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

Нагадаємо, що у середу, 12 липня, росіяни обстріляли Запоріжжя невідомим військовим об'єктом. Спочатку повідомлялося про 5 потерпілих, серед яких одна дитина. 

За інформацією місцевих телеграм-каналів потерпілі – це люди, які просто відпочивали в одному із міських парків. 

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Дата публікації
Перегляди
1176
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