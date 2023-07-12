Обстріл Запоріжжя невідомим військовим об'єктом: подробиці та фото від МВС

Російська терористична армія у середу, 12 липня, обстріляла Запоріжжя невідомим військовим об'єктом. Відомо про 5 потерпілих, серед яких одна дитина.

Про це повідомили в МВС України.

Окупанти вдарили по Запоріжжю невідомим військовим об'єктом 12 липня близько обіду. Через це на місці події 5 людей отримали травми, серед яких є одна дитина.

Потерпілим надали медичну допомогу та госпіталізували.

Медики допомагають жінці у Запоріжжі / Фото: МВС

"На місці події працювали психологи ДСНС, які надали допомогу людям. Одну з постраждалих через погане самопочуття психологи супроводили додому", - повідомили в МВС.

Медики допомагають потерпілим у Запоріжжі / Фото: МВС

Потерпілі у Запоріжжі / Фото: МВС

Лікарі госпіталізують потерпілу / Фото: МВС

Нагадаємо, у Запоріжжі у середу, 12 липня, пролунали сильні вибухи. Окупанти вдарили по місту невідомим військовим об'єктом. Наразі встановлюється, яка саме це була зброя.

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