Обстріл Запоріжжя невідомим військовим об'єктом: подробиці та фото від МВС

Потерпілих госпіталізували.
Російська терористична армія у середу, 12 липня, обстріляла Запоріжжя невідомим військовим об'єктом. Відомо про 5 потерпілих, серед яких одна дитина.
Про це повідомили в МВС України.
Окупанти вдарили по Запоріжжю невідомим військовим об'єктом 12 липня близько обіду. Через це на місці події 5 людей отримали травми, серед яких є одна дитина.
Потерпілим надали медичну допомогу та госпіталізували.
"На місці події працювали психологи ДСНС, які надали допомогу людям. Одну з постраждалих через погане самопочуття психологи супроводили додому", - повідомили в МВС.
Нагадаємо, у Запоріжжі у середу, 12 липня, пролунали сильні вибухи. Окупанти вдарили по місту невідомим військовим об'єктом. Наразі встановлюється, яка саме це була зброя.
Читайте також:
- Генсек НАТО про гарантії безпеки для України: "Це є новий та важливий етап"
- На одному із напрямків контрнаступу ЗСУ повністю перехопили ініціативу та "косять" окупантів
- Росія вивела у Чорне море фрегат "Адмірал Ессен": рівень ракетної загрози високий