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Обстріл Запоріжжя невідомим військовим об'єктом: подробиці та фото від МВС

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
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165
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Обстріл Запоріжжя невідомим військовим об'єктом: подробиці та фото від МВС

Наслідки обстрілу Запоріжжя / Фото: МВС

Потерпілих госпіталізували.

Російська терористична армія у середу, 12 липня, обстріляла Запоріжжя невідомим військовим об'єктом. Відомо про 5 потерпілих, серед яких одна дитина. 

Про це повідомили в МВС України. 

Окупанти вдарили по Запоріжжю невідомим військовим об'єктом 12 липня близько обіду. Через це на місці події 5 людей отримали травми, серед яких є одна дитина. 

Потерпілим надали медичну допомогу та госпіталізували. 

Медики допомагають жінці у Запоріжжі / © МВС
Медики допомагають жінці у Запоріжжі / Фото: МВС

"На місці події працювали психологи ДСНС, які надали допомогу людям. Одну з постраждалих через погане самопочуття психологи супроводили додому", - повідомили в МВС. 

Медики допомагають потерпілим у Запоріжжі / © МВС
Медики допомагають потерпілим у Запоріжжі / Фото: МВС
Потерпілі у Запоріжжі / © МВС
Потерпілі у Запоріжжі / Фото: МВС
Лікарі госпіталізують потерпілу / © МВС
Лікарі госпіталізують потерпілу / Фото: МВС

Нагадаємо, у Запоріжжі у середу, 12 липня, пролунали сильні вибухи. Окупанти вдарили по місту невідомим військовим об'єктом. Наразі встановлюється, яка саме це була зброя. 

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Дата публікації
Перегляди
165
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