Обстріл Запоріжжя невідомим військовим об'єктом: зросла кількість постраждалих

Стано на 13 липня під наглядом лікарів перебувають 15 дорослих та 7 дітей.

Станом на 08:30 13 липня у Запоріжжі зросла кількість постраждалих внаслідок російського обстрілу, здійсненого у середу, 12 липня. Відомо про 20 потерпілих осіб, з них - 8 дітей.

Про це повідомляє пресслужба Міністертсва внутрішніх справ (МВС).

Там додали, що під наглядом лікарів перебувають 15 дорослих та 7 дітей.

"Наразі загрози їх життю немає. Інші постраждалі знаходяться на амбулаторному лікуванні", - зазначили у МВС.

Нагадаємо, у Запоріжжі у середу, 12 липня, пролунали сильні вибухи. Окупанти обстріляли місто невідомим військовим об'єктом. За словамси очевидців, потерпілі - це люди, які просто відпочивали в одному із міських парків. Також постраждали житлові будинки.

За останніми даними МВС, у Запоріжжі внаслідок російської атаки постраждало 18 осіб, з них - 6 дітей. Вони мають мінно-вибухову травму, стан середньої важкості, важких дітей немає.

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