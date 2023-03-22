Обстріл Запоріжжя: одна з ракет застрягла на даху багатоповерхівки (фото)

Ракета влучила в будинок, але не вибухнула і просто стирчить з даху.
Російські загарбники намагались зруйнувати ще одну багатоповерхівку у Запоріжжі під час сьогоднішні ракетної атаки, однак ракета не вибухнула, а застрягла на даху.
Відповідне фото опублікували місцеві телеграм-канали.
На оприлюднених кардах видно, що на одному з житлових будинків стирчить ракета, яка не розірвалась.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що середу, 22 березня, російські окупанти обстріляли Запоріжжя. Одна з ворожих ракет влучила в багатоповерхівку.
Секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв повідомив, що наразі відомо про 18 постраждалих. З них двоє дітей 7 та 9 років.
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