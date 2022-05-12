Обстріл Запоріжжя: росіяни влучили у заповідну частину козацького острова Хортиця

Сьогодні, 12 травня, близько 10:00 російські війська запустили крилату ракету по Запоріжжю.

Вона влучила у заповідну частину острова Хортиця, викликавши пожежу.

Про це повідомили у Запорізькій ОВА.

Після обстеження території ураження, жодних руйнувань інфраструктури не виявлено. За уточненою інформацією, жертв і постраждалих немає.

"Ворог вже вдруге зазіхає на святая святих — серце козацтва та колиску державності — вічну Хортицю", — зазначили в адміністрації.

Запорізька ОВА нагадала, що попереднього разу російські військові випустили дві крилаті ракети по Хортиці 21 квітня. Тоді одна ракета впала в районі мосту Преображенського, а друга пошкодила санаторій-профілакторій одного з підприємств.

Нагадаємо, що у центрі Запоріжжя чоловік готував теракт, його затримала СБУ.

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