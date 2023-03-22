Обстріл Запоріжжя: у Білому домі заявили, що удар РФ міг бути спрямований проти цивільних

Кірбі уточнив, що Штати наразі не мають конкретнішої інформації про цей удар і його мотиви.

В адміністрація Байдена заявили, що ракетний удар по цивільному населенню в Запоріжжі безумовно узгоджується з попередніми подібними атаками.

Про це заявив представник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі, передає CNN.

"Це (удар по Запоріжжю – Ред.), безумовно, могло бути націлене на цивільних осіб. Очевидно, що це російський сценарій - завдавати ударів по цивільній інфраструктурі і не звертати увагу на цивільних осіб. Тож це абсолютно можливо", – сказав Кірбі.

Водночас він додав, що Штати наразі не мають конкретнішої інформації про цей удар і його мотиви.

Раніше Джон Кірбі заявив, що Росія готується до нового наступу в Україні.

Нагадаємо, що сьогодні, 22 березня, російські окупанти атакувала Запоріжжя і влучили ракетою у багатоповерховий житловий будинок.

За попередніми даними, внаслідок влучання ракет в житлові будинки постраждала 31 особа, одна жінка загинула.

Читайте також: