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Обстріл Запорізької АЕС не призвів до "безпосередньої загрози для ядерної безпеки" - МАГАТЕ

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Обстріл Запорізької АЕС не призвів до "безпосередньої загрози для ядерної безпеки" - МАГАТЕ

Фото: Вікіпедія

Доступні способи вимірювання радіації продовжують показувати нормальний рівень на АЕС.

Міжнародне агентство з ядерної енергії (МАГАТЕ) заявило про відсутність безпосередньої ядерної загрози на Запорізькій атомній станції після нещодавніх обстрілів російськими військовими.  

Про це йдеться на сайті МАГАТЕ.

"На основі інформації, наданої Україною, експерти МАГАТЕ оцінили відсутність безпосередньої загрози ядерній безпеці внаслідок суботнього інциденту", - заявив гендиректор агентства Рафаель Маріано Гроссі.

Обстріл, який стався 6 серпня поблизу сухого сховища відпрацьованого ядерного палива на ЗАЕС завдав певної шкоди, але доступні вимірювання радіації продовжують показувати її нормальний рівень на місці.

Там також зазначили, що видимих пошкоджень ні контейнерів із паливом, ні захисного периметра об'єкта не було.

МАГАТЕ додало, що обстріл пошкодив кабелі зв'язку, які є частиною його системи радіаційного контролю, що може вплинути на роботу трьох датчиків виявлення радіації.

Там також зазначили,, що обстріл майданчика ЗАЕС порушив практично всі сім незамінних компонентів ядерної та радіаційної безпеки, зокрема стосовно фізичної цілісності атомної електростанції, функціонування систем безпеки та захисту, забезпечення роботи персоналу та зовнішніх джерел живлення.

Гендиректор Гроссі вкотре наголосив на необхідності якнайшвидшого прибуття на станцію експертної місії МАГАТЕ, "щоб допомогти стабілізувати ситуацію з ядерною безпекою", і додав, що перебуває в тісному контакті з українською владою і продовжує стежити за ситуацією з ядерною безпекою.

Нагадаємо, російські окупанти 5 серпня в тимчасово захопленому Енергодарі знову влаштували провокацію, відкривши вогонь у напрямку Запорізької АЕС.

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