Категорія
Війна
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Обстріл Запорізької області: загинув чоловік, який їхав вулицею на мопеді

Обстріл Запорізької області: загинув чоловік, який їхав вулицею на мопеді

На місці трагедії / Фото: Прокуратура Запорізької області

Прокуратура розпочала розслідування.

Окупанти знову обстріляли Запорізьку область. Під час ворожого обстрілу загинув мешканець Комишуваської територіальної громади.

Про це повідомили у Запорізькій обласній прокуратурі.

"Внаслідок обстрілу загинув 52-річний чоловік, який в цей час пересувався вулицею населеного пункту. Також пошкоджено приватні оселі місцевих жителів", - йдеться у повідомленні.

Запорізька обласна прокуратура почала досудове розслідування.

В ОВА зазначили, що протягом минулої доби, 1 листопада, російські військові атакували 21 населений пункт Запорізької області.

На Запорізькому напрямку російські військові наступальних (штурмових) дій не вели. Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку: завдають армії РФ втрат в живій силі та техніці, виснажують вздовж всієї лінії фронту, повідомили в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
527
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація