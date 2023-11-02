Обстріл Запорізької області: загинув чоловік, який їхав вулицею на мопеді

Окупанти знову обстріляли Запорізьку область. Під час ворожого обстрілу загинув мешканець Комишуваської територіальної громади.

Про це повідомили у Запорізькій обласній прокуратурі.

"Внаслідок обстрілу загинув 52-річний чоловік, який в цей час пересувався вулицею населеного пункту. Також пошкоджено приватні оселі місцевих жителів", - йдеться у повідомленні.

Запорізька обласна прокуратура почала досудове розслідування.

В ОВА зазначили, що протягом минулої доби, 1 листопада, російські військові атакували 21 населений пункт Запорізької області.

На Запорізькому напрямку російські військові наступальних (штурмових) дій не вели. Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку: завдають армії РФ втрат в живій силі та техніці, виснажують вздовж всієї лінії фронту, повідомили в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

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