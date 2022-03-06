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Обстріли у Краматорську: Офіс генпрокурора відкрив провадження за фактом авіаудару

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Обстріли у Краматорську: Офіс генпрокурора відкрив провадження за фактом авіаудару

Павло Кириленко/Facebook

За попередніми даними, одна особа загинула, ще двоє доставлені до міської лікарні з численними пораненнями.

Офіс генпрокурора відкрив провадження за фактом авіаудару по житловому масиву у Краматорську.

Про це повідомляється на офіційному сайта відомства.

Зазначається, що за процесуального керівництва Краматорської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 6 березня збройні сили Російської Федерації, здійснюючи масовані обстріли населених пунктів, вчинили чергову атаку на м. Краматорськ Донецької області.

"Застосувавши авіаційну ракету, ворог завдав удару по житловому масиву, в результаті чого, за попередніми даними, одна особа загинула, ще двоє доставлені до міської лікарні з численними пораненнями", - йдеться у повідомленні.

Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 6 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу ‒ понад 11 тис. осіб,
  • танків ‒ 285 од.,
  • ББМ ‒ 985 од.,
  • артилерійських систем – 109 од.,
  • РСЗВ ‒ 50 од.,
  • засоби ППО ‒ 21 од.,
  • літаків – 44 од.,
  • гелікоптерів – 48 од.,
  • автомобільної техніки ‒ 447 од.,
  • легкі швидкісні катери ‒ 2 од.,
  • цистерн з ППМ ‒ 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 4.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

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