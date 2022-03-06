Обстріли у Краматорську: Офіс генпрокурора відкрив провадження за фактом авіаудару

Обстріли у Краматорську: Офіс генпрокурора відкрив провадження за фактом авіаудару

За попередніми даними, одна особа загинула, ще двоє доставлені до міської лікарні з численними пораненнями.

Офіс генпрокурора відкрив провадження за фактом авіаудару по житловому масиву у Краматорську.

Про це повідомляється на офіційному сайта відомства.

Зазначається, що за процесуального керівництва Краматорської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 6 березня збройні сили Російської Федерації, здійснюючи масовані обстріли населених пунктів, вчинили чергову атаку на м. Краматорськ Донецької області.

"Застосувавши авіаційну ракету, ворог завдав удару по житловому масиву, в результаті чого, за попередніми даними, одна особа загинула, ще двоє доставлені до міської лікарні з численними пораненнями", - йдеться у повідомленні.