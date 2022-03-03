Обстріл житлових будинків у Маріуполі армією РФ: розпочато розслідування

Йдеться про порушення законів війни.

Через артилерійський обстріл будинків та цивільної інфраструктури російською армією у Маріуполі розпочато досудове розслідування.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

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За даними слідства, окупаційні війська Російської Федерації, перетнувши державний кордон України, щодня масово обстрілюють з різнокаліберної зброї багатоквартирні будинки, де мешкають мирні мешканці.

Лише за 1-2 березня бойовики обстріляли житлові масиви у Лівобережному та Центральному районах міста. Крім того,

з реактивної артилерії обстріляли пологовий будинок у Лівобережному районі міста. У його підвалі перебували люди.

"Після цинічного обстрілу житлового кварталу Кировський десятки поранених та загинув 16-річний хлопець",- йдеться у повідомленні.

Зазначається, що внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактами порушення законів та звичаїв війни.