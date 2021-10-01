Обстріл житлових будинків в Авдіївці та поранення двох українських бійців: як минула доба на передовій

Бойовики також обстріляли Авдіївку і пошкодили будинки людей.
На Донбасі російсько-окупаційні війська 1 жовтня вісім разів порушили режим припинення вогню, три з яких із застосовуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. У результаті обстрілів окупантів двох військовослужбовців Об’єднаних сил поранено.
Про це інформує штаб операції Об'єднаних сил.
Так, біля Новоолександрівки і Новозванівки бойовики здійснили прицільний обстріл українських позицій з мінометів калібру 120 мм.
Також міномети калібру 120 мм окупанти застосували в бік Авдіївки. Під обстріл потрапив і сам населений пункт, внаслідок чого пошкоджено житлові будинки та прилеглу територію. Втрат серед цивільного населення, на щастя, немає.
Позиції наших захисників поблизу Лебединського потрапили під обстріл з гранатометів різних систем. На Донеччині за допомогою безпілотного літального апарату противник скинув гранатометні постріли біля Первомайського.
Поблизу Нью-Йорка ворог вів вогонь з великокаліберних кулеметів, а також застосував безпілотник та здійснив скидання ВОГ-17. Крім того, на Луганщині зафіксований проліт ворожого безпілотника, ймовірно "Орлан - 10", з перетином лінії розмежування.
У результаті ворожих обстрілів двоє військовослужбовців Об’єднаних сил отримали вогнепальні поранення. Українські захисники перебувають в лікувальному закладі. Стан здоров’я одного пораненого - середньої важкості, іншого - задовільний.
На обстріли противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь, чим змусили його припинити вогневу активність. Завдяки зусиллям українських воїнів рубежі наших підрозділів залишилися незмінними.
Підрозділи Об’єднаних сил контролюють ситуацію в районі проведення Операції об’єднаних сил з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації.
Нагадаємо, протягом 30 вересня в районі ООС зафіксовано було 13 порушень режиму припинення вогню. Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об’єднаних сил загинув, один отримав вогнепальне поранення.