Обстріл житлових кварталів Миколаєва касетними снарядами: п'ятеро загиблих, 15 - поранених

П'ятий чоловік серед загиблих підняв снаряд, який не розірвався.

Російські окупанти обстріляли житлові квартали Миколаєва касетними снарядами. П'ятеро осіб загинули, а 15 отримали поранення.

Про це повідомив очільник ОВА Віталій Кім.

"Денний обстріл житлових кварталів касетними снарядами:

15 – поранених.

5 – загиблих.

П'ятий чоловік підняв снаряд, який не розірвався. Ще раз повторюю! Не чіпайте невідомі предмети. Це буває смертельно", - наголосив Кім.

Нагадаємо, російські війська 15 квітня завдали ракетного удару по відділенню "Нової пошти" в Миколаєві. Внаслідок атаки будівля повністю зруйнована.

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