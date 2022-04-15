Обстріл житлових кварталів Миколаєва касетними снарядами: п'ятеро загиблих, 15 - поранених

П'ятий чоловік серед загиблих підняв снаряд, який не розірвався.
Російські окупанти обстріляли житлові квартали Миколаєва касетними снарядами. П'ятеро осіб загинули, а 15 отримали поранення.
Про це повідомив очільник ОВА Віталій Кім.
"Денний обстріл житлових кварталів касетними снарядами:
15 – поранених.
5 – загиблих.
П'ятий чоловік підняв снаряд, який не розірвався. Ще раз повторюю! Не чіпайте невідомі предмети. Це буває смертельно", - наголосив Кім.
Нагадаємо, російські війська 15 квітня завдали ракетного удару по відділенню "Нової пошти" в Миколаєві. Внаслідок атаки будівля повністю зруйнована.
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