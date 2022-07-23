Обстріл житлових кварталів Миколаєва: відомо про двох поранених, серед них підліток

Сьогодні увечері близько 18:00 російські окупанти обстріляли житлові квартали у Корабельному районі Миколаєва.

Пошкоджені багатоповерхівки, приватні будинки та автомобілі.

Про це повідомив міський голова Олександр Сєнкевич.

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"Усі локальні пожежі оперативно загасили рятувальники ДСНС. Попередньо відомо про двох поранених, серед них підліток. Наразі збираємо більш детальну інформацію про руйнування та постраждалих", - зазначив він.

Нагадаємо, більшу загрозу для України, аніж російські ракети, становить ворожа авіація. Тож Україні треба захистити своє небо, аби на міста не падали авіабомби, які знищують все на своєму шляху. Таких бомб у Росії мільйони тонн на складах. І це загрожує повторенням сценарію Маріуполя.

Щодня під обстрілами – російські окупанти рівняють з землею Миколаїв

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