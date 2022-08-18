Обстріл житлового будинку у Харкові: серед 16 поранених - 11-річна дитина

Голова Харківської ОВА повідомив подробиці ракетного удару по гуртожитку в Харкові та спростував російські фейки про “військові об’єкти”.

Влучання ракети в житловий будинок у Харкові, внаслідок якого загинуло 7 осіб, голова Харківської ОВА Олег Синєгубов назвав справжнім тероризмом.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

"Руйнування - жахливі. 7 людей загинули. 16 - поранені, серед них - 11-річна дитина. Один чоловік перебуває у тяжкому стані, інші госпіталізовані - в середньому стані", - йдеться у дописі.

Голова ОВА також уточнив, що у триповерховий житловий будинок на Салтівці окупанти, ймовірно, влучили ракетою "Іскандер".

"Росіяни жорстоко і цілеспрямовано влучили по цивільних. А тепер у своїх так званих "ЗМІ" поширюють чергові фейки про "військові об‘єкти". Жодного військового об’єкту. Виключно цивільні - серед яких пенсіонери та діти. Це справжній тероризм, на який здатні лише нелюди!" - наголосив Синєгубов.

Уночі рятувальники продовжували пошукові роботи, розбираючи завали. Медики обласного Центру екстреної медичної допомоги також чергують на місці ще одного злочину російських окупантів.

Нагадаємо, у будинку, в який влучила російська ракета, мешкали люди з вадами слуху, а тому частина потерпілих не могли почути сигнал повітряної тривоги.

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