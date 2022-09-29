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Обстріл зупинки у Миколаєві касетними боєприпасами: кількість жертв росіян збільшилась

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Обстріл зупинки у Миколаєві касетними боєприпасами: кількість жертв росіян збільшилась

Фото: Кирило Тимошенко/Telegram

У Миколаєві в лікарні померла ще ода жертва обстрілу зупинки громадського транспорту.

Через обстріл Миколаєва касетними боєприпасами померло вже троє людей, у лікарні з різними пораненнями наразі перебуває 11 осіб. 

Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко. 

"Збільшилася кількість загиблих в наслідок обстрілу, одна людина померла в лікарні.  Станом на зараз 3 загиблих, 11 поранених.  Постраждали люди, які були біля зупинки громадського транспорту", - повідомив Тимошенко. 

Нагадаємо, Росія касетними боєприпасами обстріляла зупинку громадського транспорту в Миколаєві.

На місці трагедії загинуло двоє людей, ще 12 осіб отримали поранення.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
325
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