Обстріл зупинки у Миколаєві касетними боєприпасами: кількість жертв росіян збільшилась

У Миколаєві в лікарні померла ще ода жертва обстрілу зупинки громадського транспорту.

Через обстріл Миколаєва касетними боєприпасами померло вже троє людей, у лікарні з різними пораненнями наразі перебуває 11 осіб.

Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

"Збільшилася кількість загиблих в наслідок обстрілу, одна людина померла в лікарні. Станом на зараз 3 загиблих, 11 поранених. Постраждали люди, які були біля зупинки громадського транспорту", - повідомив Тимошенко.

Нагадаємо, Росія касетними боєприпасами обстріляла зупинку громадського транспорту в Миколаєві.

На місці трагедії загинуло двоє людей, ще 12 осіб отримали поранення.

Читайте також: