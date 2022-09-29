Обстріл зупинки у Миколаєві касетними боєприпасами: кількість жертв росіян збільшилась

У Миколаєві в лікарні померла ще ода жертва обстрілу зупинки громадського транспорту.
Через обстріл Миколаєва касетними боєприпасами померло вже троє людей, у лікарні з різними пораненнями наразі перебуває 11 осіб.
Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.
"Збільшилася кількість загиблих в наслідок обстрілу, одна людина померла в лікарні. Станом на зараз 3 загиблих, 11 поранених. Постраждали люди, які були біля зупинки громадського транспорту", - повідомив Тимошенко.
Нагадаємо, Росія касетними боєприпасами обстріляла зупинку громадського транспорту в Миколаєві.
На місці трагедії загинуло двоє людей, ще 12 осіб отримали поранення.
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